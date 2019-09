Real Madrid, Lucas Silva svincolato: risolto il contratto

Le strade del Real Madrid e di Lucas Silva si separano: risolto con un anno di anticipo il contratto che legava il brasiliano alle 'Merengues'.

Non solo acquisti faraonici e spese ingenti per risorgere: il dà un occhio anche allo sfoltimento della rosa che da qualche ora non ha più al suo interno Lucas Silva.

Il centrocampista brasiliano, come rivelato da 'Marca', ha risolto il suo contratto con i 'Blancos' con un anno di anticipo rispetto alla scadenza, precedentemente fissata per il 30 giugno 2020.

Lucas Silva avrà l'opportunità di scegliersi una nuova squadra che potrà tesserarlo a costo zero per quanto riguarda il cartellino: l'obiettivo è di firmare con una società europea (il mercato degli svincolati è ancora aperto).

L'avventura a Madrid non è stata fortunata: arrivato nel gennaio 2015 per 13 milioni di euro, Lucas Silva ha collezionato soltanto nove apparizioni prima dei prestiti al in e al Cruzeiro in , quest'ultimo il club da cui venne prelevato dal Real.

E' stato accostato anche a club italiani come e , mentre nel 2016 si parlò addirittura di un ipotetico passaggio al , allora impegnato a disputare il suo primo storico campionato di .