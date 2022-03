Luca Pellegrini salta Juventus-Inter: ammonito con la Salernitana, era diffidato

Luca Pellegrini è stato ammonito nella porzione finale del primo tempo di Juventus-Salernitana.

Un giallo senza dubbio pesante per il terzino sinistro bianconero che, diffidato, sarà costretto a saltare la supersfida contro l'Inter, in programma nel prossimo turno di Serie A alla ripresa del campionato dopo la sosta.

Il numero 17 bianconero è stato ammonito al 41' del primo tempo contro i campani guidati da Davide Nicola. Il motivo? Una simulazione in area di rigore. Il numero 17 di Allegri, infatti, è franato in area dopo un inserimento in proiezione offensiva, ma il direttore di gara non ha ravvisato alcun tipo di irregolarità ai suoi danni.

Non essendoci stato alcun tipo di contatto falloso, l'arbitro Ayroldi non ha esitato a sventolare il cartellino giallo nei confronti del classe 1999. Una sanzione che lo costringerà al ruolo di spettatore nella prossima e attesissima sfida dello Stadium.

L'articolo prosegue qui sotto

Per Allegri una valida alternativa in meno sul binario mancino al culmine di un periodo decisamente poco fortunato dal punto di vista delle defezioni in casa bianconera.