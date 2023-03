Luca Pellegrini cercasi: zero minuti giocati dal suo arrivo alla Lazio

Dal suo arrivo in prestito alla Lazio nel mercato di gennaio, Luca Pellegrini non è stato ancora impiegato da Sarri: zero presenze in A e nelle Coppe.

A gennaio la Lazio lo ha rilevato per puntellare le corsie difensive, ma ad oggi Luca Pellegrini il campo non lo ha mai visto. Per il terzino sinistro, approdato in biancoceleste in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus, i minuti giocati alla corte di Maurizio Sarri risultano zero. Nessuna presenza, nè in campionato tantomeno nelle Coppe. Pellegrini, a Formello, ha fatto capolino dopo aver lasciato la Germania: più precisamente l'Eintracht Francoforte (rivale del Napoli negli ottavi di Champions League), con cui nella prima metà di stagione aveva collezionato 14 gettoni tra Bundesliga, UCL e Coppa di Germania. Nel mercato invernale l'intento della Lazio è stato quello di completare la batteria di esterni bassi a disposizione di Sarri, inserendo in organico un mancino puro (in rosa - oltre a Radu, da considerare però più un difensore centrale - sono presenti Hysaj e Marusic, entrambi esterni di piede adattati a sinistra): una scelta logica e tesa a migliorare le opzioni dell'allenatore, il quale però fin qui non ha mai scelto di puntare su Pellegrini. Per riscattare il terzino classe 1999, in estate i capitolini dovrebbero versare 15 milioni nelle casse della Juve: tutto dipenderà dagli ultimi mesi della stagione, durante i quali l'acquisto di gennaio spera di guadagnare posizioni nelle gerarchie 'Sarriste'. Scelti da Goal Come vedere Tottenham-Milan su Prime Video gratis

