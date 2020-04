Lozano-Napoli, è già addio? Ancelotti lo vuole all'Everton

Hirving Lozano a Napoli ha deluso: Ancelotti insiste per riavere il messicano all'Everton, ma occhio ad Atletico Madrid, Siviglia e Valencia.

Ancelotti ci ha creduto, Ancelotti lo rivuole. Hirving Lozano all' diventa una pista calda, col messicano tra i papabili a lasciare il dopo una sola stagione.

Arrivato in pompa magna la scorsa estate per circa 40 milioni, l'attaccante prelevato dal finora ha deluso totalmente le aspettative di società e tifosi. Tanto che, secondo il 'Corriere dello Sport', una cessione rappresenta uno scenario plausibile.

A sponda , in panchina, c'è colui che ha puntato ciecamente su Lozano finchè ha guidato il Napoli: ecco perchè Ancelotti, non disdegnerebbe di riaverlo alle proprie dipendenze in Premier.

La concorrenza però parla spagnolo, visto che sulle tracce del messicano si sarebbero mosse anche , e . De Laurentiis chiede la stessa cifra versata al PSV: 40 milioni.

Il bilancio attuale del messicano con la maglia azzurra, recita appena 3 goal in 22 presenze.