Riscossa Lozano: la cura Gattuso lo ha riconsegnato al Napoli

Il pugno duro di Gattuso alla vigilia della finale di Coppa Italia con la Juve ha dato la scossa a Lozano: il messicano si sta riprendendo il Napoli.

Da metà giugno, è un altro Hirving Lozano. Il messicano sembra lontano parente del colpo - per molti 'flop' - messo a segno la scorsa estate dal , mostrando rinnovata voglia e piglio rispetto alla prima parte della stagione.

Solo una maglia da titolare nel nuovo corso (col in Coppa ) ed esclusioni, mentre dalla ripartenza post-Covid Gattuso gli sta offrendo chances e il 'Chucky' sta rispondendo presente: goal, scompiglio e maggiore disciplina tattica, aspetto quest'ultimo contraddistinto da un enorme punto interrogativo fin dal suo approdo in azzurro.

Lozano nello scacchiere del Napoli è stato messo qua e là, senza trovare mai la giusta collocazione: Ancelotti gli ha dato fiducia provando a reinventarlo bomber o seconda punta con scarsi risultati (appena 3 goal tra e Champions), Gattuso ha riavvolto il nastro riservandogli la mattonella di attaccante esterno nel 4-3-3. E i progressi si vedono.

Altre squadre

Caos tattico a parte, ciò che ha impedito al messicano di farsi apprezzare e giustificare gli oltre 40 milioni versati al è stato anche il difficile impatto con la realtà partenopea, nonchè un approccio mentale non sempre impeccabile.

Testa bassa, anarchico, sterile: dimenticatevi il vecchio Lozano, perchè da circa un mese il 'Chucky' è cambiato. Merito di Ringhio che ha saputo toccargli le corde giuste, usando anche il pugno duro.

L'articolo prosegue qui sotto

Tanta panchina e la strigliata alla vigilia della finale con la , quando Lozano è stato allontanato dall'allenamento a 24 ore dal match dell'Olimpico: un segnale forte che ha mosso qualcosa nel ragazzo, da quel momento più sul pezzo.

Lo dimostrano gli ingressi in campo con e , impreziositi dal goal, ma anche gli spezzoni contro e in sfide dal maggior quoziente di difficoltà in cui Lozano ha convinto e aiutato la squadra. Per la gioia di Ringhio.

"Spesso non ha giocato, per tanto tempo ha fatto 0 minuti ed ora sta avendo spazio, non gli regalo niente, si sta meritando tutto quello che sta avendo e penso che ora sta facendo vedere buonissime cose".

A Marassi l'ultimo atto del 'Chucky 2.0', capace di stendere il Grifone e regalare altri 3 punti al Napoli: un tassello fondamentale per il finale di stagione e soprattutto per il futuro, nelle ultime settimane diventato più azzurro e meno sbiadito.