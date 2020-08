Lovren ammette: "Ho dato una gomitata volontaria a Ramos"

L'ex difensore del Liverpool rivela di aver 'vendicato' Salah: "Ho colpito volontariamente Ramos, doveva pagare per quello che aveva fatto".

26 maggio 2018, finale di : il si conferma campione d'Europa con il 3-1 al , rimasto orfano di Mohamed Salah nel primo tempo a causa di un infortunio provocato da un intervento al limite di Sergio Ramos, episodio che scatena la rabbia di 'Reds'.

Soprattutto quella di Dejan Lovren che quel giorno è in campo e con Van Dijk forma la coppia dei centrali difensivi di Klopp: da quel momento inizia una guerra a distanza tra il croato e il collega spagnolo, a suon di insulti e frecciatine.

Intervistato dalla 'Sada El Balad', Lovren ha ammesso di aver colpito volontariamente Ramos durante un - (terminato sul punteggio di 3-2) di del novembre 2018.

"Se l'ho colpito deliberatamente per il problema causato a Salah? Sì, è possibile. Modric ha cercato di sbollire la tensione tra me e Ramos, ma l'ho volontariamente colpito con una gomitata e gli ho detto che i conti erano pari".

Lovren non ha mai tollerato alcuni atteggiamenti irridenti di Ramos.

"Come giocatore lo ammiro, ma ha dei comportamenti che non mi piacciono e che danneggiano i suoi avversari. Non voglio creare un caso, ma credo che Ramos avesse infortunato intenzionalmente Salah e dunque doveva pagare per quello che aveva fatto. Stavamo giocando molto meglio del Real Madrid prima che Salah si infortunasse, la sua uscita dal campo fu un duro colpo per noi".

Lovren, da poco approdato allo Zenit in , nel gennaio 2019 fu addirittura squalificato per una partita dall'UEFA per aver insultato pubblicamente Ramos durante una diretta Instagram avviata proprio dopo quel famoso Croazia-Spagna.