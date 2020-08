Lotito inveisce contro Ventura: "Sto pezzo di merda... Ha rovinato tutto"

Pizzicato al ristorante mentre seguiva la sua Salernitana, Claudio Lotito al telefono ha attaccato l'allenatore Ventura: "Ma questo è matto".

Dopo aver occupato un posto in zona playoff per buona parte del campionato, la di Giampiero Ventura non giocherà gli spareggi per la promozione in . Decisiva la sconfitta contro lo all’ultima giornata.

Un k.o. che il patron Claudio Lotito non ha preso bene. Pizzicato al ristorante mentre commentava la partita, il presidente della e del club campano si è scagliato contro l’ex allenatore della Nazionale per un cambio che non è stato molto condiviso.

“'sto pezzo di merda… È una cosa guarda... Ma questo è matto. Ha tolto Akpa a centrocampo. Ha rovinato tutto... Sempre con ‘sto Maistro, doveva togliere Maistro”.

Maistro è stato espulso intorno all'ora di gioco con il punteggio ancora fissato sull'1-1. Anche se un pareggio nonsarebbe comunque stato sufficiente per raggiungere Pisa e . Con una vittoria, invece, li avrebbe superati.