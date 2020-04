Negli ultimi giorni si è fatta sempre più aspra la polemica legata alla possibile ripresa del campionato. Da un lato c’è chi spinge affinché, con le giuste condizioni di sicurezza, si riparta al più presto possibile, dall’altro c’è chi ritiene che al momento sia giusto aspettare per capire l’evolversi della situazione.

Tra coloro che nelle ultime settimane con maggiore forza hanno richiesto una ripresa del campionato di , c’è Claudio Lotito. Il presidente della , in un’intervista ai microfoni del Tg2, ha ricordato quella che è l’importanza del calcio a livello sociale, ma anche quelli che sarebbero i rischi legati ad uno stop definitivo.

“Noi dobbiamo partire dal presupposto che il virus non scomparirà in poco tempo. E’ questa una cosa che sappiamo con certezza e quindi dobbiamo imparare a conviverci. Quello che conta di più è far capire qual è l’importanza del calcio a livello sociale. Se non dovessimo ripartire, ci sarebbero dei danni gravi, irreparabili, per centinaia di milioni di euro”.