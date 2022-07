Lorenzo Colombo al Lecce, contro-riscatto per il Milan

Lorenzo Colombo si trasferisce dal Milan al Lecce in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. Nell'ultima stagione ha giocato con la SPAL.

Occasione in Serie A per Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 cresciuto nelle giovanili del Milan e attualmente nazionale Under 21 azzurro.

Benvenuto in giallorosso ☀️❤️



Lorenzo Colombo è un nuovo calciatore del Lecce https://t.co/KkUwMmYgde pic.twitter.com/n1chauGtam — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) July 7, 2022

Colombo si trasferisce al Lecce, club neo-promosso in Serie A, con la formula del prestito. I salentini potranno riscattare l'attaccante ma il Milan conserva il diritto di contro-riscatto che gli permetterebbe di riportarlo in rossonero.

Nella scorsa stagione Colombo ha giocato in Serie B con la SPAL collezionando 34 presenze e segnando sei goal. Ora per lui la grande occasione nella massima serie, sognando magari un giorno di tornare a vestire la maglia del Milan.