Lopetegui praticamente esonerato dal Siviglia: ma in Champions sarà in panchina

Il Siviglia vuole di rendere ufficiale l'esonero di Lopetegui dopo la gara col Borussia Dortmund. Il sostituto sarà il cavallo di ritorno Sampaoli.

Sai già di avere un piede e mezzo fuori dall'uscio. Esonerato, in pratica. Eppure domani sera ti presenterai regolarmente in panchina, perché la Champions League è la Champions League, mica un torneino a cui ti puoi sottrarre all'ultimo momento inventando una scusa qualsiasi. E dunque, Julen Lopetegui contro il Borussia Dortmund ci sarà. Anche se il suo destino è praticamente segnato.

Il Siviglia ha deciso di cambiare guida tecnica dopo la sconfitta interna di sabato contro l'Atletico Madrid di Alvaro Morata, uno 0-2 che rappresenta l'ennesima delusione di un avvio di campionato disastroso. Sono appena 5 i punti raccolti in campionato dagli andalusi, teoricamente ambiziosissimi dopo l'arrivo boom a parametro zero di Isco, ma, in pratica, costretti a guardarsi più verso il basso che verso l'alto. Male anche in Champions: un punto in due partite, zero reti segnate.

Il sostituto? Già scelto: Jorge Sampaoli, l'ex commissario tecnico della Nazionale argentina, senza squadra dopo aver lasciato il Marsiglia nelle mani di Igor Tudor. La dirigenza lo ha contattato e il pittoresco sudamericano ha risposto positivamente. Per lui si tratterà di un ritorno: aveva già allenato il Siviglia nella stagione 2016/17.

Lopetegui out & Sampaoli in, dunque. Il problema è il calendario fittissimo. Chi gioca le coppe non ha nemmeno il tempo di respirare, e il Siviglia non fa eccezione. Ecco perché, come riporta la stampa spagnola, la dirigenza ha deciso di aspettare giovedì, o forse già mercoledì sera, per rendere effettivo il cambio in panchina. In sostanza, affidarsi a un nuovo allenatore a 24 o 48 ore da una partita così delicata, è il pensiero comune all'interno del club, non avrebbe senso.

E se il Siviglia dovesse battere il Borussia Dortmund? Magari con una prestazione convincente e un risultato largo? L'ipotesi c'è, naturalmente. Anche se, considerato l'inizio terribile di stagione e il morale sotto terra dello spogliatoio, non sembra essere presa troppo in considerazione dalla dirigenza, decisa a silurare ufficialmente Lopetegui dopo la partita di mercoledì sera.

Intanto, Sampaoli aspetta. L'accordo c'è già, la volontà dell'argentino di ribaltare la situazione pure. L'ex ct albiceleste, in ogni caso, conosce bene i contorni della sfida che lo sta aspettando: con 5 punti conquistati nelle prime 7 giornate, l'avvio di Liga degli andalusi è il peggiore da 26 anni a questa parte. Per la cronaca in quella stagione, il 1996/97, arrivò la retrocessione in Segunda Division.