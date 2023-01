Lookman da impazzire per l'Atalanta: terza doppietta di fila per il nigeriano

L'ex Leicester è il quarto giocatore dell'Atalanta ad andare in doppia cifra in Serie A all'esordio: colpita con una doppietta anche la Juventus.

All'Allianz Stadium, qualora qualcuno non se ne fosse accorto, ha brillato nuovamente la stella di un giocatore arrivato in Italia in punta di piedi e nel silenzio generale, abbattuto a suon di goal e complimenti ricevuti: Ademola Lookman, ormai, non è più una sorpresa.

Il nigeriano sta dimostrando, con i puri fatti, tutte le sue doti realizzative, messe in bella evidenza anche nello spettacolare 3-3 imposto alla Juventus dall'Atalanta: un'altra doppietta, la terza consecutiva tra campionato e Coppa Italia dopo quelle contro Salernitana e Spezia, e tanti applausi meritati.

Stavolta, a differenza delle altre, Lookman ha incluso nel suo personale bagaglio anche il colpo di testa, fondamentale con cui finora non aveva ancora segnato: uno stacco imponente in anticipo su Alex Sandro per il goal del momentaneo 2-3 nerazzurro, arrivato dopo una stoccata su cui le colpe di Szczesny sono evidenti. A completare l'opera, anche un assist per Maehle.

Al termine del girone d'andata, Lookman è già in doppia cifra con 11 reti alla stagione d'esordio in Serie A: nella storia dell'Atalanta c'erano riusciti i soli Jørgen Sørensen (1949/50), Karl Aage Hansen (1949/50) e Poul Rasmussen (1952/53). Se invece consideriamo anche la Coppa Italia, il computo totale sale a 13.

Per Gasperini l'ennesimo talento da coltivare incontrato sulla propria strada da allenatore: intervistato da DAZN dopo il triplice fischio di Juventus-Atalanta, ha però evidenziato le differenze tra il tridente offensivo attuale e quello composto da Gomez, Ilicic e Zapata, che tante gioie ha regalato ai bergamaschi in passato.

"Le caratteristiche sono diverse. Zapata ha grande fisicità, Hojlund deve ancora metterne ma ha soltanto 19 anni ed è destinato a crescere. Gomez e Ilicic avevano un livello tecnico altissimo, Boga e Lookman prediligono la velocità".

Il -15 inflitto alla Juventus dalla Corte d'Appello Federale ha rilanciato le ambizioni europee dell'Atalanta, ora a -2 dal quarto posto occupato dalla Roma: centrare l'obiettivo, con un Lookman così, sarà un po' più semplice sebbene le difficoltà siano costantemente dietro l'angolo.