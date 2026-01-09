Lookman al Fenerbahçe, pista caldissima: i turchi incontreranno l'Atalanta, già fissato il prezzo

Il Fenerbahçe, ha iniziato il mese di gennaio alla grande sul mercato. Dopo aver ingaggiato Anthony Musaba dal Samsunspor, il club di Istanbul ha poi firmato un contratto con Mert Günok (ex Besiktas) e Matteo Guendouzi, arrivato dalla Lazio.

La squadra di Domenico Tedesco, che sabato sera affronterà il Galatasaray nella finale della Supercoppa turca, è ora alla ricerca di nuovi acquisti. E come appreso da GOAL, è pronto ad avviare una trattative con l'Atalanta per il trasferimento di Ademola Lookman.

L'Atalanta chiede 45 milioni di euro

Il responsabile della sezione calcio del Fenerbahçe, Ertan Torunoğulları, la prossima settimana ha in programma un incontro con l'Atalanta proprio per discutere di un eventuale passaggio in Turchia di Lookman.

Il club italiano chiede 45 milioni di euro per il trasferimento del giocatore nigeriano, ma in un'unica soluzione. Il Fenerbahçe comunicherà all'Atalanta la richiesta di rateizzare il pagamento durante la trattativa.

La campagna dei tifosi

Il Fenerbahçe sta valutando l'opzione di un prestito con obbligo di riscatto per Lookman. I colloqui tra i due club sono destinati a subire un'accelerazione la prossima settimana.

Nel frattempo, i tifosi del Fenerbahçe hanno lanciato una campagna sui social media per il giocatore nigeriano, attualmente impegnato in Coppa d'Africa con la propria nazionale: migliaia di sostenitori stanno provando a convincerlo a trasferirsi a Istanbul con l'hashtag #LookmanFenere.