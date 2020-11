Longo Direttore Operativo del Verona: sbagliò nel caso Diawara

Pantaleo Longo è il nuovo Direttore Operativo del Verona: alla Roma inserì Diawara tra gli Under 22, causando il 3-0 a tavolino in favore dei veneti.

L'unica sconfitta stagionale della porta la sua 'firma': Pantaleo Longo non è un giocatore e in giallorosso ricopriva il ruolo di segretario generale, lasciato dopo il fattaccio avvenuto alla prima giornata.

Longo inserì erroneamente il 23enne Amadou Diawara nella lista degli Under 22, dettaglio decisivo per far sì che il Giudice Sportivo assegnasse il successo a tavolino in favore del .

In seguito a quella vicenda - per cui la Roma ha presentato ricorso, perdendolo - Longo decise di rassegnare le proprie dimissioni, anche se il periodo da disoccupato non è durato molto a lungo.

E' ufficiale, infatti, la nomina a Direttore Operativo proprio del Verona che venne favorito da quel pasticcio burocratico.

"Hellas Verona FC comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Operativo del Club gialloblù al Dottor Pantaleo Longo, 44enne avvocato, con Master in management sportivo".

Dei contatti tra Longo e gli scaligeri si parlava già da tempo, a tal punto che le malelingue sostenevano la tesi della volontarietà dell'errore, teso a favorire quella che sarebbe diventata la sua nuova società. Voci che, però, non possono e non devono autorizzare a pensieri 'maliziosi'.