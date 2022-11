Locatelli si taglia le vacanze: allenamenti con la Juventus Next Gen

Il centrocampista bianconero sta sfruttando la pausa per ritrovare la migliore condizione e si allena alla Continassa con la Juventus Next Gen.

new Twitch.Player("twitch-embed", { channel: "goalitalia", width: "100%", height: "480" });

Mentre molti compagni sono impegnati con le rispettive nazionali ai Mondiali e altri si godono un periodo di quasi assoluto relax, alla Juventus c'è anche chi ha deciso di sfruttare la lunga pausa per migliorare la propria condizione fisica e presentarsi al top alla ripresa.

I ragazzi sono tornati in campo con la presenza di @locamanuel73 nel gruppo 💪🔝 pic.twitter.com/0ra1n9iNum — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) November 25, 2022

Questo è il caso di Manuel Locatelli, le cui prestazioni in questo inizio di stagione sono state spesso condizionate da qualche problemino muscolare che non gli ha consentito di esprimersi al meglio.

Così, nonostante la ripresa ufficiale agli ordini di Allegri sia fissata solo per il 6 dicembre, Locatelli in questi giorni si reca regolarmente alla Continassa dove si allena insieme alla Juventus Next Gen.

Un modo per tenersi in forma e ritrovare lo smalto perduto negli ultimi mesi. I tifosi della Juventus aspettano ora di rivedere presto in campo il vero Locatelli.

In questa stagione finora Locatelli ha collezionato 17 presenze tra tutte le competizioni, con uno stop di circa un mese da inizio settembre a inizio ottobre per un affaticamento muscolare.