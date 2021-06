Locatelli allontana il mercato: "Per ora sono solo chiacchiere"

Meno due all'esordio contro la Turchia, in programma venerdì sera. Una gara a cui, complice anche l'infortunio che sta rallentando la preparazione di Verratti, parteciperà dal primo minuto anche Manuel Locatelli, uomo mercato cercato dalla Juventus ed elemento di fiducia di Mancini, intervenuto in conferenza stampa a Coverciano.

"Per me è un'emozione essere qui, una cosa che sognavo da bambino. C'è responsabilità, ma è una responsabilità bellissima e un motivo d'orgoglio.

Il mercato? Per ora sono solo chiacchiere. Ho una competizione fantastica da giocare, per me è la prima, quindi sono concentrato solo su questo".