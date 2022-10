Lobotka e quella stagione in prestito allo Jong Ajax: "Era piccolo e agile"

Stanislav Lobotka può considerarsi un ex di Ajax-Napoli: nel 2013/2014 giocò in prestito per una stagione nella seconda squadra dei 'Lancieri'.

Ajax-Napoli è una gara ricca di fascino, tra due squadre che, al primo posto, mettono il bel gioco come strumento per arrivare alla vittoria: la squadra di Spalletti ha l'opportunità di indirizzare pesantemente la qualificazione agli ottavi di Champions in suo favore in caso di successo alla 'Johan Cruijff ArenA', davvero niente male per essere ancora a metà del girone.

Uno dei protagonisti sarà sicuramente Stanislav Lobotka, una delle sorprese più belle di questo inizio di stagione tra i partenopei: lo slovacco sta strappando applausi in giro per l'Italia e per l'Europa, e lo stesso ha intenzione di fare in quel di Amsterdam. Dove va giustamente considerato un ex.

Forse non tutti sanno, infatti, che l'ex Celta Vigo giocò per una stagione (la 2013/2014) in prestito nella seconda squadra dei 'Lancieri', lo Jong Ajax: 30 presenze e 3 goal in seconda divisione olandese per lui, ai tempi appena 18enne, che alla fine fece ritorno al Trencin, la squadra in cui mosse i primi passi in patria.

A ricordare quell'esperienza è Daley Blind, all'epoca 23enne e dunque in prima squadra tra le fila dell'Ajax: queste le sue dichiarazioni riportate da 'Voetbalnieuws.nl'.

"In quel periodo giocavo poco con Lobotka, ricordo come fosse piccolo e agile. In un club come l'Ajax la competizione era grande, forse è stato oscurato dai giocatori che erano davanti a lui nelle gerarchie".

Il prosieguo della carriera ha comunque sorriso a Lobotka, che ora ha l'opportunità di calcare il prato della 'Johan Cruijff ArenA': da avversario dell'Ajax, ma questo è solo un dettaglio.