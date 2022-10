Probabili formazioni Ajax-Napoli: Lozano e Olivera titolari

Napoli ad Amsterdam per blindare il primo posto nel girone: chance per Lozano nel tridente e per Olivera sulla corsia sinistra.

Il Napoli cerca il terzo successo consecutivo in Champions League facendo visita all'Ajax nel tempio della Johan Cruyff Arena. Dopo la roboante vittoria contro il Liverpool e la grande affermazione di Ibrox contro i Rangers, la squadra di Luciano Spalletti punta al tris per compiere un altro deciso passo verso la qualificazione agli ottavi di Champions League. Spalletti riparte dalle solide certezze che rispondono al nome di Kvaratskhelia, largo a sinistra nel tridente completato anche da Lozano e Simeone. A centrocampo c'è ovviamente Lobotka in cabina di regia, affiancato da Anguissa e Zielinski. Nessuna sorpresa al centro della difesa: Kim al fianco di Rrahmani, mentre i terzini saranno Di Lorenzo a destra e Olivera a sinistra. Modulo speculare anche per l'Ajax di Schreuder: la stellina Kudus al centro dell'attacco con Tadic e Bergwijn ai suoi lati. In mezzo al campo lavoro per Berghuis, Alvarez e Taylor. Difesa a quattro con Rensch e Blind sui binari esterni e la coppia Timber-Bassey al centro. Tra i pali gioca Pasveer. PROBABILI FORMAZIONI AJAX-NAPOLI AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn. All. Schreuder. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti. Scelti da Goal Dove vedere Inter-Barcellona in tv e streaming

