Lo Zenit piomba su Gabigol: l'ex Inter può tornare in Europa

Gabriel Barbosa torna a infiammare il mercato europeo. Il 25enne attaccante brasiliano ex Inter è seguito da alcuni club del 'Vecchio Continente' e potrebbe cambiare maglia nel mercato di gennaio.

Il 2021 è stato un anno ricco di soddisfazioni per Gabigol, che con la maglia del Flamengo ha chiuso l'anno solare con 29 reti in 43 apparizioni tra tutte le competizioni. Un rendimento completamente diverso rispetto all'esperienza italiana con la maglia nerazzurra, con appena un goal in 10 presenze.

Sulle tracce di Gabigol c'è lo Zenit San Pietroburgo, a caccia di un rinforzo in attacco in vista della possibile partenza di Azmoun, in scadenza di contratto il 30 giugno. Il club russo dovrà battere la concorrenza del West Ham, che segue con attenzione l'ex Inter.

Dal canto suo, dopo le esprienze fallimentari con i nerazzurri e con il Benfica, Gabigol vorrebbe misurarsi nuovamente con il calcio europeo con l'obiettivo di conquistare un posto nella rosa del Brasile in vista dei Mondiali in programma in Qatar quest'anno.

Nelle prossime settimane lo Zenit potrebbe aumentare il pressing e formalizzare una proposta al Flamengo per il classe 1996, per anticipare la concorrenza e regalarsi l'attaccante brasiliano.