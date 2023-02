Lo sfottò dei tifosi del Nantes alla Juventus: "Serie B, Serie B"

Dopo la partita di Europa League i tifosi del Nantes hanno intonato un coro per sbeffeggiare i supporters della Juventus invocando la Serie B.

L'andata dei playoff di Europa League è stata piuttosto amara per i tifosi della Juventus che, oltre a dover digerire il pareggio maturato sul campo, hanno dovuto sopportare anche gli sfottò dei supporters francesi.

I tifosi del Nantes, arrivati in massa a Torino per sostenere la loro squadra del cuore e molto rumorosi per l'intera durata del match, al fischio finale si sono scatenati.

Per festeggiare l'importante risultato strappato dalla squadra di Kombouaré all'Allianz Stadium, infatti, i fans del Nantes hanno intonato un coro provocatori nei confronti degli juventini invocando "Serie B, Serie B".

Chiaro, evidentemente, il riferimento alle note vicende giudiziarie che sono già costate alla Juventus una pesante penalizzazione in classifica e potrebbero portare ulteriori conseguenze anche sul piano sportivo nei prossimi mesi.

Il clima, insomma, è davvero infuocato in vista della gara di ritorno prevista tra una settimana in Francia decisiva per sancire chi accederà agli ottavi di Europa League tra Nantes e Juventus.

Dopo il pareggio maturato a Torino, ovviamente, entrambe le squadre hanno una sola strada per passare il turno: vincere.