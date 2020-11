Lo chef di Cristiano Ronaldo: "La prima volta ha aspettato il suo tavolo per 40 minuti"

Davide Fiore, chef di “Casa Fiore”, ha un rapporto personale con Cristiano Ronaldo. Non soltanto il lusitano è un cliente del suo ristorante, ma per un periodo è stato anche chef personale di CR7 a casa sua.

Avventure raccontate a 'Tuttosport', a partire dal primo incontro con il fuoriclasse portoghese la prima volta che è venuto nel suo ristorante.

"Era il dicembre 2018, una persona mi chiama per prenotare un tavolo da tre per Cristiano Ronaldo, per le 21.30. Ma il locale era già pieno, contavo sul fatto che una prenotazione delle 19.30 finisse in tempo. Ho chiesto in prestito un tavolo al ristorante vicino e l’ho sistemato in un angolo. Cristiano, Georgina e il figlio grande sono arrivati alle 20. Li ho fatti accomodare nel tavolino d’emergenza, però il tempo passava e nessuno si alzava. Cristiano non batteva ciglio e come lui anche Georgina e il figlio. Lì ho capito che Ronaldo è prima di tutto un ragazzo per bene. Ho visto gente molto meno famosa di lui andarsene dopo cinque minuti e con arroganza. Lui ha aspettato il suo tavolo quasi quaranta minuti. Da lì ha cominciato a venire mediamente una volta a settimana".