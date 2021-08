Ljajic verso il ritorno in Serie A: ci prova la Sampdoria

La Sampdoria pensa all'acquisto di Ljajic, contatti in corso col suo entourage e col Besiktas. Per il serbo sarebbe un ritorno in Italia.

Adem Ljajic di nuovo in Serie A. Secondo quanto riporta 'Sky Sport' il giocatore serbo sarebbe finito nel mirino della Sampdoria che avrebbe già avviato i contatti col suo entourage oltre che col Besiktas. Dopo una lunga esperienza in Italia, Ljajic si era trasferito a Istanbul nell'estate del 2018 e nell'ultima stagione ha messo insieme 24 presenze, con 2 goal e 5 assist. Ora però è finito ai margini della rosa. Come detto Ljajic ha giocato a lungo nel nostro campionato vestendo le maglie di Fiorentina, Roma, Inter e Torino. Poi il trasferimento in Turchia e il possibile ritorno in Italia, la Sampdoria ci prova.