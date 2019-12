Liverpool, ufficiale il rinnovo di Milner fino al 2022: era in scadenza di contratto

Dopo Jürgen Klopp, i tifosi del possono festeggiare un altro rinnovo di contratto. James Milner si è ufficialmente legato al club del Merseyside fino al 2022, rinnovando il proprio contratto.

Il precedente accordo del centrocampista classe 1986 scadeva il prossimo 30 giugno: senza la firma, il centrocampista inglese avrebbe potuto firmare con un altro club già da gennaio.

This Friday just keeps getting better! 😁😁@JamesMilner has signed a new contract extension! 🙌 pic.twitter.com/SIKtuPg4N5