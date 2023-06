Il primo colpo del Liverpool: ufficiale Mac Allister dal Brighton

Il Liverpool ufficializza l'acquisto di Alexis Mac Allister, l'argentino è stato grande protagonista con Brighton e Nazionale.

La stagione da incorniciare di Alexis Mac Allister si conclude col trasferimento in una big del calcio europeo. Il centrocampista argentino, infatti, lascia il Brighton ma resta in Premier League dove dalla prossima stagione giocherà col Liverpool.

Grande protagonista ai Mondiali in Qatar vinti con la sua Argentina, Mac Allister è stato il trascinatore della squadra di Roberto De Zerbi che ha centrato una storica qualificazione europea. Sono stati ben 12 i goal realizzati da Mac Allister, che ora è pronto per il palcoscenico di Anfield.

Mac Allister, come svelato dallo stesso Liverpool tramite i suoi canali social, indosserà la maglia dei Reds numero 10. Un altro attestato di come Klopp punti forte sull'argentino per rilanciare il Liverpool, rimasto fuori dalla prossima edizione della Champions League.

"È fantastico. È un sogno che si avvera, è fantastico essere qui e non vedo l'ora di iniziare. È stato un anno fantastico per me – Coppa del Mondo, quello che abbiamo ottenuto con il Brighton – ma ora è il momento di pensare al Liverpool e cercare di essere un giocatore migliore e una persona migliore ogni giorno. Dopo aver vinto la Coppa del Mondo, ho detto che voglio vincere altri trofei e penso che questo club mi aiuterà a farlo: questo è l'obiettivo e quando sei in un grande club come questo devi vincere trofei".