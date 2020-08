Liverpool, arriva Tsimikas dall'Olympiacos: affare da 13 milioni di euro

Il Liverpool mette le mani su Kostas Tsimikas, già accostato al Napoli: sarà lui il rincalzo di Robertson. Nei prossimi giorni le visite mediche.

Niente , a cui era stato accostato a gennaio. Kostas Tsimikas sta per diventare un nuovo giocatore del , come appreso da Goal: lascerà dunque l' , con cui è stato appena eliminato dall' per mano del Wolverhampton, per entrare a far parte della rosa dei campioni d' .

Trattativa in chiusura con i greci per il ventiquattrenne terzino sinistro greco: per averlo il Liverpool sborserà 11,75 milioni di sterline, ovvero 13 milioni di euro. Nei prossimi giorni Tsimikas è atteso a Liverpool per le visite mediche. Quindi arriverà il momento dell'ufficialità del suo acquisto, il primo dell'estate per i Reds.

Tsimikas arriverà al Liverpool per ricoprire il ruolo di rincalzo di Andy Robertson: il terzino scozzese se l'è cavata per tutta la stagione senza una vera e propria riserva alle proprie spalle, se è vero che nei momenti di necessità è sempre stato adattato un jolly come l'esperto Milner.

Prima di Tsimikas, il Liverpool aveva provato a mettere le mani su un altro terzino come Jamal Lewis, del , senza trovare però un accordo con i retrocessi Canaries. Niente da fare nemmeno per Sergio Reguilon, grande protagonista giovedì in - ma di proprietà del .

Tsimikas, come detto, era stato dato in procinto di accasarsi al Napoli durante l'ultima sessione invernale di calciomercato. Nei suoi confronti si era parlato anche di un interesse da parte dell' . Ma il suo destino, tra pochi giorni anche ufficialmente, sarà il Liverpool.