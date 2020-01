Calciomercato Napoli, Tsimikas il nuovo obiettivo a sinistra

Tsimikas è il nuovo obiettivo del Napoli nel ruolo di terzino sinistro. Intanto Lobotka arriverà oggi per le visite: affare da 20 milioni + 4 di bonus

Il ormai da tempo ha difficoltà a trovare un terzino sinistro all'altezza dopo l'infortunio di Faouzi Ghoulam. Mario Rui ha convinto solo a tratti nel corso delle ultime due stagioni e così la società partenopea si sta muovendo per trovare una soluzione a Gattuso.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' c'è un nome nuovo sondato dal Napoli per il ruolo di terzino sinistro. Stiamo parlando di Konstantinos Tsimikas, greco, classe 1996 ed in forza all', di cui ormai è titolare fisso. Quest'anno ha giocato anche in , tutte le sei partite disputate dalla squadre greca nel girone.

Non è ancora chiaro quale possa essere la cifra giusta per far vacillare lì'Olympiacos a lasciar andare Tsimikas.

Intanto non è da escludere nemmno un tentativo del Napoli per Ricardo Rodriguez, in uscita dal e pupillo di Gattuso, che l'anno scorso alla guida dei rossoneri lo ha sempre impiegato come titolare fisso.