Liverpool, si ferma Salah: problema alla caviglia da valutare

Il Liverpool farà a meno di Mohamed Salah contro il Manchester United per un problema alla caviglia. A rischio anche per la Champions League.

Il in Premier League va alla caccia della nona vittoria contro il , ma lo dovrà fare senza uno dei propri migliori giocatori: Mohamed Salah non sarà infatti in campo con i suoi compagni.

L'egiziano, come comunicato dal sito ufficiale dei 'Reds', è alle prese con un infortunio alla caviglia rimediato durante la pausa nazionali. In settimana non si è mai allenato e, come confermato da Klopp a 'Sky Sports', le sue condizioni saranno da valutare anche in vista della .

“Mo non era pronto, la situazione è questa. Non poteva allenarsi con la squadra, non so perché tutti dicessero che oggi avrebbe giocato. Non c’era possibilità per oggi, forse per mercoledì. Vedremo”.

Mo Salah could be back in contention for Wednesday's #UCL clash 👇 — Liverpool FC (@LFC) October 20, 2019

Contro il Manchester United il posto dell'egiziano lo prende Divock Origi. L'obiettivo dell'ex è recuperare per la gara contro il , sfida già chiave per il girone di Champions League che comprende anche il .

Il sorriso Klopp lo ritrova grazie al rientro di Alisson tra i pali: il brasiliano si era infortunato alla prima di campionato.