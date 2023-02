Liverpool-Real Madrid, ancora out: non convocati Kroos e Tchouameni

Due titolari su tre del centrocampo non a disposizione per l'andata di Champions: occasione per Ceballos e Camavinga.

Certo, quando si parla di Real Madrid le opzioni non mancano, ma di certo Carletto Ancelotti non è felice di dover rinunciare sia a Kroos che a Tchoaumeni per la gara d'andata degli ottavi di Champions. Nè il centrocampista tedesco, nè quello francese saranno infatti a disposizione per l'incontro di Anfield.

Kroos è ancora out per la gastroenterite per cui è rimasto fuori nelle sfide contro Elche ed Osasuna, mentre per Tchouameni l'assenza di Liverpool-Real Madrid è data da una sindrome influenzale. Nessuno dei due risulta tra i convocati per la Champions, a differenza del recuperato Karim Benzema.

Tra i convocati del Real anche quattro giovani del Castilla, tra cui l'attaccante 18enne Alvaro Rodriguez, oltre a Martin, Arribas e Luis Lopez.

Senza Tchoaumeni e Kroos, le opzioni come interni di centrocampo scarseggiano: insieme al totem Modric ci sarà Camavinga e sopratutto Ceballos.

Il classe 1996 sta giocando titolare ultimamente nell'ambito del turnover, ma anche per una maggiore considerazione da parte di Ancelotti. Casemiro, del resto, non è stato sostituito e Ceballos è salito nella gerarchia dei centrocampistis a disposizione del Real Madrid.

Proprio nell'ultima sfida giocata contro l'Osasuna, il club della capitale è stato schierato con Ceballos, Modric e Camavinga.

Si tratterebbe di una prima volta nella Champions 22/23 per tale trio, con il Real che ha comunque ruotato spesso in virtù di turnover, problemi fisici e gare ravvicinate.

L'alternativa è quella di vedere Valverde nel cerchio di centrocampo e non come ala, proponendo Rodrygo esterno con Benzema e Vinicius. Diverse opzioni per la squadra Campione d'Europa e ancora una volta tra le favorite per la vittoria finale.