Gazzetta dello Sport - Il Liverpool prepara un'offerta per Osimhen: il Napoli attende

Il club guidato da Jurgen Klopp alla ricerca di un centravanti, il nome numero uno è quello del 9 del Napoli. De Laurentiis attende l'offerta.

Difficile non farsi notare. E non è merito del biondo dei capelli o della maschera diventata ormai un marchio di fabbrica. Ma con un rendimento da 31 goal in 39 presenze stagionali, impossibile che le big d'Europa non abbiano messo gli occhi su Victor Osimhen.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, sul centravanti nigeriano del Napoli ci sono le attenzioni di diverse squadre di primissima fascia. Su tutte il Liverpool di Jurgen Klopp, alla ricerca di un rinforzo in attacco dopo l'addio di Roberto Firmino e il rendimento altalenante di Darwin Nunez.

Ecco dunque che i Reds sarebbero pronti a formulare un'offerta importante per bruciare la concorrenza di altre squadre di Premier League come Manchester United, Tottenham e Newcastle.

La richiesta di De Laurentiis è di 180 milioni di euro e il patron del Napoli già pregusta l'asta che potrebbe scatenarsi per l'ennesimo centravanti azzeccato da quando è alla guida del club azzurro.

Un occhio va poi dato alla Francia, dove il PSG dal portafoglio illimitato potrebbe essere la squadra in grado di soddisfare le esose pretese del Napoli per il cartellino di Osimhen.