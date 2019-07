Liverpool, Origi è blindato: ufficiale il rinnovo di contratto

Un anno fa, di questi tempi, era reduce da una stagione nemmeno troppo esaltante in prestito al , oggi è uno degli eroi che hanno consentito al di vincere la e si è meritato sul campo un rinnovo che fino a pochi mesi fa sembrava difficile da immaginare.

Divock Origi, due goal in semifinale di Champions nello storico 4-0 rifilato dai Reds al ed uno nella finalissima contro il , ha apposto la firma sul contratto che di fatto prolungherà la sua esperienza ad Anfield. A confermarlo è stato lo stesso Liverpool attraverso un comunicato ufficiale.

Divock Origi has committed his future to the Reds.