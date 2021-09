Il Liverpool sfida il Milan nella 1ª giornata del Gruppo B di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LIVERPOOL-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Liverpool-Milan

Liverpool-Milan Data: 15 settembre 2021

15 settembre 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 satellite), Infinity +

Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 satellite), Streaming: Sky Go, NOW, Infinity +

La Champions League del Milan di Stefano Pioli si apre con un'affascinante trasferta ad Anfield, contro il Liverpool di Jurgen Klopp, big match della 1ª giornata del Gruppo B, che vedrà anche il confronto fra Atletico Madrid e Porto.

Quello in terra inglese sarà il 3° confronto nella competizione fra le due formazioni, che per il resto si sono affrontate due volte in finale: i Reds hanno vinto con la lotteria dei rigori ad Istanbul nel 2005, il Diavolo si è imposto 2-1 ad Atene nel 2007.

I rossoneri hanno vinto tuttavia appena una delle ultime 13 gare contro formazioni inglesi nelle competizioni internazionali (4 pareggi e 8 k.o.): nel febbraio 2012 rifilarono un secco 4-0 all'Arsenal negli ottavi di Champions.

Per il Milan si tratta del ritorno in Champions League dopo 6 anni e mezzo: l'ultima partita nel torneo il club italiano l'ha disputata nel marzo 2014, quando venne eliminato dall'Atletico Madrid sempre agli ottavi di finale.

Sadio Mané, autore di 19 goal nella competizione in 42 presenze, qualora andasse a segno contro il Milan diventerebbe il quarto africano, dopo Samuel Eto'o, Didier Drogba e Mohamed Salah, ad essere arrivato almeno a quota 20 e il terzo giocatore del Liverpool a riuscirci dopo lo stesso Salah (25) e Steven Gerrard (21).

Torna a giocare il torneo, dopo anni di assenza, Zlatan Ibrahimovic, che in carriera ha segnato 48 goal in 120 gare in Champions League, di cui 9 di questi con il Milan fra il 2010 e il 2012, ed è il calciatore che è andato a segno con più squadre diverse nella storia della competizione (6: PSG, Milan, Ajax, Juventus, Inter, Barcellona). In questa pagina tutte le informazioni su Liverpool-Milan, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LIVERPOOL-MILAN

Liverpool-Milan si disputerà la sera di mercoledì 15 settembre 2021 nel palcoscenico di Anfield. La partita, che sarà la 3ª in Champions League fra le due squadre, avrà inizio alle ore 21.00.

Il big match Liverpool-Milan sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La partita sarà inoltre visibile, previo abbonamento, con Infinity + sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky e Mediaset non hanno ancora reso noti telecronista e seconda voce di Liverpool-Milan.

L'attesa sfida Liverpool-Milan potrà essere vista anche in diretta streaming, mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Altre due opzioni sono rappresentate da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e da Infinity +, il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, che offre agli abbonati anche la visione di 104 big match del massimo torneo calcistico europeo.

Quest'ultima opportunità è disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac.

Grazie a Goal i lettori potranno seguire Liverpool-Milan anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, troverete gli aggiornamenti in tempo reale dell'attesa gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

Klopp manderà in campo i Reds con il consueto 4-3-3 e dovrà far fronte alle assenze per infortunio di Elliott e di Minamino. Davanti al portiere Alisson, la difesa a quattro sarà quella tipo, con Alexander-Arnold e Robertson terzini e in mezzo la coppia composta da Matip e Van Dijk. A centrocampo Henderson agirà da playmaker, con Naby Keita e Fabinho mezzali. In attacco Roberto Firmino potrebbe vincere il ballottaggio con Diogo Jota al centro del tridente con Salah e Mané.

Pioli risponderà con il 4-2-3-1 dei rossoneri. Davanti si rivedrà dal 1' Zlatan Ibrahimovic, subentrato nella ripresa della sfida di campionato contro la Lazio, e al suo supporto, sulla trequarti, potrebbero trovar spazio Saelemaekers (favorito su Florenzi), Brahim Díaz e Rafael Leão, quest'ultimo in vantaggio su Rebic. In mediana è possibile la riproposizione della coppia Tonali-Kessié, anche se non è da escludere l'inserimento di Bennacer al posto dell'italiano. Fra i pali agirà Maignan, con il rientro di Kjaer al centro della difesa in coppia con Tomori e Calabria e Theo Hernández esterni bassi.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; N. Keita, Henderson, Fabinho; Salah, Roberto Firmino, Mané.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Ibrahimovic.