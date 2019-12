Liverpool-Flamengo 1-0 dts: Firmino ai supplementari, 'Reds' sul tetto del mondo

Dopo 120 minuti di battaglia il Liverpool riesce a superare il Flamengo nella finale mondiale: decide Firmino al primo tempo supplementare.

Primo trionfo mondiale per il che ha la meglio sul Flamengo solo dopo i tempi supplementari: di Firmino il goal che spezza l'equilibrio, che impedisce al club di Rio de Janeiro di bissare il successo del 1981.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'avvio è tutto di marca inglese: Firmino spreca una ghiotta occasione, imitato poco dopo da Keita. Alexander-Arnold mette paura a Diego Alves con un destro ben indirizzato e lontano una spanna dal palo. I brasiliani crescono a fiammate, guidati dall'estro di Bruno Henrique, il più pericoloso dei suoi negli ultimi venti metri.

Ad inizio ripresa è Firmino ad avere sui piedi l'opportunità migliore della partita: dopo aver eluso l'intervento di Rodrigo Caio, calcia a botta sicura colpendo il palo pieno a Diego Alves ormai battuto. La risposta del Flamengo è affidata a Gabigol: rasoterra parato d'istinto da Alisson, bravo ad allungarsi alla sua destra. L'impressione è che possa accadere davvero di tutto: la possibile svolta arriva in pieno recupero, quando l'arbitro prima concede un rigore al Liverpool e poi lo annulla, non ravvisando alcun fallo ai danni di Mané lanciato a rete.

Servono i supplementari per decretare il vincitore: il goal decisivo è di Firmino, abile a liberarsi con una finta di Rodrigo Caio e Bruno Alves prima di insaccare a porta sguarnita, capitalizzando nel migliore dei modi una ripartenza. Il portiere rubronegro tiene a galla i suoi opponendosi a Salah, Lincoln spara alto un rigore in movimento proprio sul gong. Al fischio finale è Klopp ad esultare, chiudendo in maniera perfetta un 2019 da incorniciare.

IL TABELLINO

LIVERPOOL-FLAMENGO 1-0 dts

Marcatori: 99' Firmino

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Oxlade-Chamberlain (75' Lallana), Henderson, Keita (100' Milner); Salah (121' Shaqiri), Firmino (106' Origi), Mané. All. Klopp

FLAMENGO (4-2-3-1): Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Filipe Luís; Willian Arão (120' Berrio), Gerson (102' Lincoln); Éverton Ribeiro (82' Diego), De Arrascaeta (77' Vitinho), Bruno Henrique; Gabigol. All. Jorge Jesus

Arbitro: Abdulrahman Al-Jassim ( )

Ammoniti: Mané (L), Salah (L), Vitinho (F), Firmino (L), Milner (L), Diego (F)

Espulsi: nessuno