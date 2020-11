Liverpool, altra tegola in difesa: infortunio anche per Joe Gomez

Il Liverpool perde un altro centrale difensivo: Joe Gomez si è fatto male in Nazionale. Per Klopp restano pochissime le scelte nel reparto.

Quello del non è stato certo un inizio di stagione fortunato. La compagine campione d’ infatti nelle ultime settimane ha visto allungarsi in maniera importante la lista dei suoi giocatori infortunati e, al già folto gruppo degli indisponibili va ora aggiunto un altro elemento molto importante: Joe Gomez.

Il difensore infatti, si è infortunato nel corso di una sessione di allenamento con la sua Nazionale. L’entità del problema non è ancora stato reso nota, ma secondo le prime indiscrezioni si tratta di un qualcosa di serio.

La cosa rappresenta una tegola pesante per Jurgen Klopp, visto che ha già perso per diversi mesi l’altro centrale titolare, ovvero Virgil van Dijk (rottura del legamento crociato), e che Fabinho, l’uomo che è stato chiamato a sostituire il campione olandese in questo periodo è alle prese con un problema ad un tendine e deve ancora tornare a completa disposizione.

A ciò va aggiunto che anche Trent Alexander-Arnold ne avrà per circa quattro settimane a causa di un infortunio muscolare e che Joel Matip, che a questo punto resta l’unico centrale a disposizione, negli ultimi tredici mesi è riuscito a giocare solo due partite per tutti i 90’.

Nelle ultime settimane Klopp ha dato fiducia al giovanissimo Rhys Williams e a questo punto non è da escludere che possa pensare di arretrare nella linea difensiva Jordan Henderson.

Il Liverpool affronterà l’ il prossimo 25 novembre per un match valido per la quarta giornata della fase a gironi della ed è quindi probabile che quella che verrà schierata contro gli orobici sarà una difesa sperimentale.