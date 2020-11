Liverpool-Atalanta, le pagelle: Gomez non sbaglia un colpo

Neco Williams non riesce a fermare il Papu, Origi non si vede mai. Gollini inoperoso, Ilicic e Pessina promossi.

Le pagelle di - :

ORIGI 5: Spesso uomo più dei Reds nelle serate europee, stavolta l'attaccante belga è stato a dir poco deludente, poco mobile e mai deciso a mettere in difficoltà i difensori dell'Atalanta. Un fantasma ad Anfield.

GOMEZ 7: Si accende all'improvviso nel secondo tempo, fornendo due passaggi perfetti dalla sinistra: nel primo Ilicic trova il goal, nel secondo Hateboer la torre per il raddoppio di Gosens. Non sbaglia praticamente mai, mettendo in difficoltà l'odierna poco esperta difesa del Liverpool.

N.WILLIAMS 5: Robertson è un'altra cosa e anche Klopp lo sa, ma l'esterno titolare non era al meglio per poter giocare titolare: Gomez può sempre crossare dalla sua fascia, il giovane gallese non riesce ad anticiparlo in nessuna circostanza.

GOLLINI 6: Zero parate zero contro uno degli attacchi più importanti al mondo: è ben piazzato e attento in attesa di una conclusione che non arriva mai nello specchio.

SALAH 6: Ha appena superato il coronavirus e non è al meglio, ma è comunque il giocatore dei Reds che ci prova con più decisione. Non abbastanza per essere il solito devastante attaccante.

PESSINA 6.5: Schierato a sorpresa al posto di Zapata, il 23enne dimostra di poter reggere alla pressione anche in un tempio del calcio come Anfield.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson 6; N. Williams 5, R.Williams 5.5, Matip 5 (85' Minamino sv), Tsimikas 5 (61' Robertson); Jones 5, Wijnaldum 5 (61' Fabinho 5), Milner 5; Salah 6 (61' Diogo Jota 5), Origi 5 (61' Firmino 5), Mané 5.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini 6; Tolo 6.5, Romero 6, Djimsiti 6.5; Hateboer 7, De Roon 6.5, Freuler 7, Gosens 7 (75' Mojica sv); Gomez 7, Pessina 6.5 (85' Miranchuk sv); Ilicic 7 (70' Zapata 5.5)