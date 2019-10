Liverpool, Alexander-Arnold nel libro dei record: 12 assist in una sola stagione

Trent Alexander-Arnold è entrato ufficialmente nel libro dei 'Guinness World Records': 12 assist in una stagione di Premier, primato per un difensore.

Entrare nel libro dei 'Guinness World Records' per un calciatore non è impresa semplice: ci è riuscito Trent-Alexander Arnold con un primato di cui andrà certamente fiero.

Il terzino destro del è, infatti, il difensore che in una singola stagione di Premier League (2018/2019 per l'esattezza) ha messo a referto il maggior numero di assist: ben dodici, oltre a una rete in ventinove presenze.

Yes, @trentaa98 👏



Trent Alexander-Arnold has officially been entered into the @GWR book for 2020 🙌https://t.co/06YT82bx8Q — Liverpool FC (@LFC) October 16, 2019

Al sito ufficiale del club, Alexander-Arnold ha ringraziato i suoi compagni di squadra per avergli consentito di portare il suo nome alla ribalta, sia in che in Europa dove è arrivato il successo in nella finale tutta inglese vinta contro il .

"Per me è un onore. Ho sempre voluto aiutare la squadra a creare quante più opportunità possibili. Sta ovviamente ai miei compagni mettere la palla in rete perché il calcio è uno sport di squadra: senza il loro supporto e quello dell'allenatore questo record non sarebbe stato possibile. Da bambino lo leggevo sempre (il libro dei 'Guinness World Records', ndr) perché è divertente conoscere tanti record differenti sparsi in tutto il mondo. Per me e la mia famiglia è un orgoglio, spero possa durare per tanti anni".

Il classe 1998 ha avuto la meglio di un soffio sul compagno di squadra Andrew Robertson, fermo a undici passaggi vincenti.