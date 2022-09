Lutto a Cagliari: è scomparsa la moglie di Liverani

E' scomparsa la moglie del tecnico rossoblù: cordoglio sui social per il mister e i suoi due figli.

Tremendo lutto a Cagliari. E' scomparsa, infatti, la moglie di Fabio Liverani, tecnico dei rossoblù. Tantissimi i messaggi di cordoglio per l'allenatore della formazione sarda e i due figli, Mattia e Lucrezia, dopo la prematura morte di Federica Liverani.

Tra le prime squadre ad esprimere cordoglio a Liverani e ai suoi due figli c'è stato il Lecce, squadra che ha avuto il mister per tre anni, dal 2017 al 2020:

"L’U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell’amata madre".

Liverani e famiglia sono arrivati a Cagliari nel corso dell'estate in seguito alla nomina del tecnico come nuovo mister rossoblù, ingaggiato per provare a risalire in Serie A. Un ritorno per lui, visti gli anni nella Primavera del team sardo durante gli anni '90, come calciatore.

Federica e Fabio si erano conosciuti proprio in giovane età: dalla coppia sono nati nel 2004 Mattia, anche lui calciatore, passato dal Lecce nel 2018 e dunque nelle giovanili dell'Ascoli, e dunque Lucrezia.