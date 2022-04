Litigio con un compagno: Nzola escluso dall'allenamento

Non è certo un momento facile per Mbala Nzola. Dopo l'esclusione dalla lista dei convocati per la trasferta contro il Torino, l'attaccante salterà un'altra gara.

L'angolano dello Spezia, nel corso di una sessione di allenamento, si è reso protagonista di un acceso scambio verbale con un compagno di squadra.

A riferirlo è cittadellaspezia.com, che riporta di come il tutto sia avvenuto sotto gli occhi dell'allenatore Thiago Motta, che lo ha invitato a lasciare il campo d'allenamento in anticipo rispetto al resto della squadra.

Nzola era stato escluso dalla trasferta di Torino dopo essere stato sostituito anzitempo contro l'Inter per via di un piercing che l'attaccante non è riuscito a togliersi.