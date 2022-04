Spezia-Inter, Nzola non riesce a togliersi l’orecchino: Thiago Motta lo sostituisce dopo 10 minuti

Ha del clamoroso quanto successo tra il 60’ e il 70’ di Spezia-Inter, con protagonista Mbala Nzola. L’attaccante dello Spezia è entrato al posto di Manaj dopo un’ora, ma è stato tolto dal campo dopo 10 minuti.

In questo arco di tempo l’attaccante francese, oltre a tentare un tiro in porta terminato in curva, non ha fatto altro che… provare a togliersi un orecchino, con il quale, come da regolamento, non poteva stare in campo.

Ha provato a coprirlo anche con un cerotto bianco, ma la direzione di gara è stata inflessibile: l’arbitro Maresca lo ha invitato ad uscire per toglierselo. Ma non ci è riuscito, nemmeno con l’aiuto dello staff medico.

Thiago Motta, spazientito, ha deciso di procedere alla sostituzione con Antiste, spendendo peraltro anche il suo ultimo cambio. Al limite del surreale. Pochi minuti dopo Lautaro ha segnato lo 0-2 che ha chiuso il match.

Thiago Motta nel post partita a 'Sky Sport' ha voluto glissare sull'acaduto.

"Cos'è successo con Nzola? Meglio parlare della squadra..."