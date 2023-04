Lite Mourinho-Slot nel tunnel: "Guardi il Napoli, ma dovresti guardare noi"

José Mourinho ha rincorso l'allenatore avversario dopo Roma-Feyenoord, urlandogli contro. Slot aveva detto: "Roma? Preferisco vedere Napoli o City".

"Rispetto la Roma, è una squadra che ottiene risultati. Però sono onesto: preferisco guardare il Napoli o il Manchester City".

Se la vendetta è un piatto che va servito freddo, José Mourinho ha atteso il momento giusto per prendersela nei confronti di Arne Slot: il post partita di Roma-Feyenoord, la partita che, grazie allo splendido 4-1 conquistato dopo i tempi supplementari, ha consentito ai giallorossi di approdare in semifinale di Europa League.

Il virgolettato d'apertura è proprio di Slot. Roba di una decina di giorni fa, parole di presentazione della doppia sfida. Mourinho ha letto, ha incassato, ha digerito. Ha perso la partita d'andata, ha vinto quella di ritorno, si è qualificato. E nel tunnel dell'Olimpico, come si può vedere in un video di Kijk, non le ha mandate a dire all'allenatore avversario, che peraltro non gli ha stretto la mano dopo il triplice fischio finale.

"Tu guardi giocare il Napoli, ma dovresti guardare noi! Guardi il Napoli e il Manchester City, ma dovresti guardare noi!".

La lite è stata confermata dallo stesso Slot durante le interviste post partita:

"Mourinho mi ha detto che non devo guardare soltanto Napoli e Manchester City, ma che dovrei guardare anche la Roma. Forse ha ragione: a loro vanno fatti i complimenti per il grande carattere dimostrato. Se vinci contro questo Feyenoord, significa che sei molto bravo".

La tensione tra Mourinho e Slot ha fatto seguito a 120 minuti trascorsi costantemente sul filo del rasoio. Non soltanto dal punto di vista di un risultato sempre in bilico, e a un certo punto favorevole al Feyenoord, ma anche sotto l'aspetto disciplinare.

La vicenda più insolita è stata la manata rifilata nel primo tempo dal vice di Mourinho, ovvero Salvatore Foti, al messicano Gimenez. Il quale, a sua volta, durante i tempi supplementari è intervenuto a gamba tesa su un ginocchio di Mancini, fortunatamente senza provocare conseguenze. Risultato: espulsione per entrambi.