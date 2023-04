Espulso Foti durante Roma-Feyenoord: ha colpito Gimenez con una manata

Il vice di Mourinho è stato espulso poco dopo la mezz'ora all'Olimpico, dopo aver colpito il calciatore del Feyenoord con una manata.

Attimi di alta tensione all'Olimpico durante Roma-Feyenoord. Nel corso del 32', infatti, è stato espulso Salvatore Foti, il vice di José Mourinho.

L'allenatore in seconda della Roma è stato infatti sanzionato con un cartellino rosso dopo aver rifilato una manata al giocatore del Feyenoord Gimenez.

Un'autentica follia da parte dell'ex attaccante della Sampdoria, reo di aver colpito l'attaccante messicano mentre questi stava per battere una rimessa laterale.

Per Foti, con quella di questa sera, si tratta della terza espulsione stagionale, maturate in tre competizioni differenti.

Il componente dello staff romanista era stato espulso in campionato in occasione del derby contro la Lazio, ricevendo un altro rosso anche in occasione del confronto di Coppa Italia che ha visto la Roma capitolare contro la Cremonese.

Animi agitati, dunque, sulla panchina giallorossa nello spicchio finale di un primo tempo che vede la Roma momentaneamente inchiodata sullo 0-0 in casa contro il Feyenoord nel ritorno dei quarti di finale di Europa League.