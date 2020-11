L'Italia si qualifica alla Final Four di Nations League se...

Cosa serve all'Italia per qualificarsi alla fase finale di Nations League: tutte le combinazioni.

L' è a un passo dalla qualificazione alle fasi finali della UEFA dopo l'importantissima vittoria ottenuta contro la , che ha permesso agli Azzurri di prendersi la vetta del Gruppo 1 di Lega A.

Per confermare il primo posto e dunque la qualificazione alla Final Four di Natons League, sarà però decisiva l'ultima partita contro la , priva di Dzeko e già sicura della retrocessione in Lega B.

Ma cosa serve all'Italia per qualificarsi? Di seguito tutte le combinazioni favorevoli agli Azzurri.

ITALIA ALLA FINAL FOUR DI NATIONS LEAGUE SE...

Batte la Bosnia , a prescindere dal risultato di Polonia- : gli Azzurri salirebbero a 12 punti e sarebbero sicuri del primo posto

, a prescindere dal risultato di Polonia- : gli Azzurri salirebbero a 12 punti e sarebbero sicuri del primo posto Pareggia e l'Olanda non batte la Polonia : in questo caso, anche se la Polonia dovesse vincere e agganciare l'Italia a quota 10 punti, gli Azzurri sarebbero primi grazie agli scontri diretti

: in questo caso, anche se la Polonia dovesse vincere e agganciare l'Italia a quota 10 punti, gli Azzurri sarebbero primi grazie agli scontri diretti Perde, ma Polonia e Olanda pareggiano : in questo caso Italia e Olanda avrebbero entrambe 9 punti, ma gli Azzurri sarebbero primi grazie agli scontri diretti

Al contrario, l'Italia non si qualifica alla Final Four di Nations League solo se perde contro la Bosnia e una tra Polonia e Olanda vince nello scontro diretto.