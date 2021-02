Lista UEFA Roma: Dzeko c’è regolarmente, fuori Reynolds

La Roma ha reso nota la lista UEFA per la fase ad eliminazione diretta dell’Europa League. C’è El Shaarawy, fuori invece Reynolds.

C’è anche il nome di Edin Dzeko nella lista UEFA per la fase ad eliminazione diretta dell’Europa League presentata dalla Roma.

Nonostante il caso esploso nei giorni scorsi, il bomber bosniaco ha regolarmente conservato il posto che lo rende arruolabile per le prossime gare europee, a dimostrazione quindi del fatto che la frattura che si è venuta a creare con Paulo Fonseca non è insanabile.

Se Dzeko, che nelle scorse ore è tornato ad allenarsi in gruppo insieme ai compagni, sarà a disposizione in Europa, non lo stesso vale per il nuovo arrivato Reynolds, che non figura tra i 22 giallorossi insieme a Fazio e Juan Jesus.

In lista invece Stephan El Shaarawy che è da poco tornato a vestire la maglia della Roma dopo l’esperienza in Cina.

La compagine capitolina tornerà in campo il 18 ed il 25 febbraio per affrontare lo Sporting Braga nei sedicesimi di finale del torneo (gara d’andata in trasferta).

Di seguito la lista UEFA comunicata dalla Roma:

Portieri: Fuzato, Pau Lopez, Mirante

Difensori: Bruno Peres, Ibanez, Karsdorp, Kumbulla, Mancini, Santon, Smalling, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Diawara, Pellegrini, Veretout, Villar

Attaccanti: Dzeko, El Shaarawy, Borja Mayoral, Mkhitaryan, Perez, Pedro