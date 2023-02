La lista UEFA del Chelsea: restano fuori Aubameyang e i colpi Badiashile e Madueke

Fa discutere la lista UEFA presentata dal Chelsea: il club londinese non trova spazio per giocatori costati decine di milioni di euro.

Protagonista assoluto della sessione invernale di calciomercato, il Chelsea può ora contare su una rosa così ampia da non riuscire a trovare posto, nella sua lista UEFA, anche per giocatori di primissimo livello.

Il club londinese ha reso nota la lista dei giocatori che prenderanno parte alla seconda fase della Champions League (i Blues affronteranno negli ottavi il Borussia Dortmund), e in essa non figurano Pierre-Emerick Aubameyang, Benoit Badiashile e Noni Madueke.

Se da un punto di vista tecnico l’esclusione che fa più scalpore è quella di Aubameyang, che nel corso del torneo ha già segnato due reti in sei partite giocate, quelli di Badiashile e Madueke sorprendono se si pensa a quanto sono costati i rispettivi cartellini.

Il primo è stato infatti prelevato ad inizio gennaio dal Monaco a fronte di un esborso da quasi 40 milioni di euro, mentre il secondo è arrivato dal PSV per una cifra vicina ai 35 milioni di euro.

Se si considerano anche altri giovani acquistati e non inseriti in lista, il conto dei cartellini dei giocatori acquistati a gennaio e non inseriti in lista, si supera la cifra dei novanta milioni di euro.

Saranno invece regolarmente a disposizione di Potter per la seconda fase della Champions League, Mychajlo Mudryk (prelevato dallo Shakhtar per 70 milioni più 30 di bonus), Enzo Fernandez (acquistato per 121 milioni dal Benfica) e Joao Felix (arrivato dall’Atletico Madrid in prestito oneroso da 20 milioni di euro fino al termine della stagione).