Il Lipsia guarda al futuro: preso il portiere Vandevoordt... per il 2024

Il Lipsia, sotto la guida del gruppo Red Bull, si è imposta negli ultimi anni come squadra da tenere sotto osservazione. In particolare per la sua capacità di guardare al futuro.

In questo senso, i tedeschi hanno messo a segno un colpo di mercato in prospettiva: si tratta di Maarten Vandevoordt del Genk. Il 20enne portiere ha firmato un contratto quinquennale a partire dal 2024.

Vandevoordt è il più giovane portiere ad aver esordito in Champions League, il 10 dicembre del 2019, quando aveva 17 anni e 287 giorni.

In Belgio, il portiere ha vinto la Coppa nazionale con il Genk, diventandone praticamente titolare a partire dal febbraio del 2021. Per lui anche una lunga militanza nelle nazionali giovanili del suo Paese.