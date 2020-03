Suggestione Lipsia: dal Liverpool può tornare Naby Keita

Naby Keita, che nel 2018 la lasciò il Lipsia per il Liverpool, in estate potrebbe compiere il percorso inverso ritrovando il club tedesco.

Naby Keita di nuovo al ? Lo sostiene la 'Bild', spiegando come il centrocampista guineano potrebbe compiere il percorso inverso lasciando in estate.

Keita, classe '95, nel 2018 salutò la per compiere il grande salto alla corte di Klopp ad Anfield: Oltremanica, però, per lui lo spazio trovato non è stato quello che ci si auspicava.

Qualche infortunio e colleghi di reparto di prim'ordine, hanno relegato Keita al ruolo di riserva dei Reds: ecco perchè, a fine stagione, il guineano può tornare a Lipsia.

Altre squadre

Keita passò dal club della Red Bull - oggi antagonista in Bundesliga di e nella lotta al titolo - al Liverpool per 65 milioni di euro. Stavolta, per dar vita al clamoroso ritorno, si parla di almeno 50 milioni e di un ingaggio da 12 milioni annui che andrebbe sostanzialmente ridimensionato.