Lipsia-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali: Llorente titolare, panchina per Schick

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Lipsia-Atletico Madrid: Nagelsmann si affida a Poulsen in attacco.

Le formazioni ufficiali di - :

LIPSIA (3-4-2-1): Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino; Olmo, Nkunku; Poulsen. All.: Nagelsmann

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, Herrera, Saul, Carrasco; Llorente, Diego Costa. All.: Simeone

Altre squadre

E’ tutto pronto all’Estádio José Alvalade di Lisbona dove Lipsia ed Atletico Madrid si affrontano nel quarto di finale in gara unica che mette in palio il pass per le semifinali di dove, ad attendere la vincente del confronto ci sarà il .

Julian Nagelsmann si affida ad un 3-4-3 nel quale, il pacchetto difensivo davanti a Gulácsi, è completato da Klostermann, Upamecano ed Halstenberg.

L'articolo prosegue qui sotto

A centrocampo, Laimer ed Angelino sono chiamati a presidiare gli esterni, mentre Sabitzer e Kampl compongono il duo di mediana. In attacco, Poulsen è preferito a Schick e agirà da unica punta con Dani Olmo e Nkunku a supporto.

Consueto 4-4-2 per Diego Simeone che davanti ad Oblak schiera una linea difensiva composta da Trippier, Savic, Gimenez e Renan Lodi.

A centrocampo, Koke e Carrasco si sistemano sugli esterni, mentre nel cuore del reparto agiranno Herrera e Saul. In attacco tocca al duo Llorente-Diego Costa.