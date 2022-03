Lione-Juventus Women dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LIONE-JUVENTUS WOMEN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lione-Juventus Women

Lione-Juventus Women Data: 31-03-2022

31-03-2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Juventus Women di scena sul campo del Lione per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Dopo la gara d'andata disputata all'Allianz Stadium di Torino, le bianconere allenate da Joe Montemurro si giocano la storica qualificazione alle semifinali in casa del Lione.

A Torino, le francesi sono passate in vantaggio con il colpo di testa di Macario, prima del ribaltone zebrato griffato dal tap-in di Girelle e dal piazzato vincente di Bonfantini.

In terra francese, la Juve avrà a disposizione due risultati su tre per centrare il passaggio del turno e per 'vendicare' l'eliminazione della scorsa stagione.

Juventus e Lione, infatti, si sono affrontate l'anno scorso nei sedicesimi di finale e in quel frangente fu doppio successo francese: 3-2 a Torino e 3-0 in patria.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Lione-Juventus Women: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO LIONE-JUVENTUS WOMEN

Lione-Juventus Women si giocherà al Parc Lyonnais di Lione, giovedì 31 marzo 2022. Calcio d'inizio previsto per le ore 21.00.

DOVE VEDERE LIONE-JUVENTUS WOMEN IN TV

Il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League femminile tra Lione e Juventus verrà trasmesso in diretta su DAZN. I clienti DAZN dovranno scaricare l'app su smart tv di ultima generazione oppure collegare il televisore ad una console da gioco come Xbox o PlayStation, ad un TIMVISION BOX o attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

LIONE-JUVENTUS WOMEN IN DIRETTA STREAMING

L'abbonamento a DAZN consentirà la possibilità di seguire il match in diretta streaming: sarà sufficiente scaricare l'app su dispositivi mobili o collegarsi al sito tramite pc o notebook.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE-JUVENTUS WOMEN

Juventus (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci, Pedersen, Grosso; Cernoia, Girelli, Hurtig. All. Montemurro.

Lione (3-5-2): Bouhaddi; Buchanan, Renard, Mbock Bathy; Horan, Egurrola, Macario, Henry, Bacha; Cascarino, Malard. All. Bompastor.