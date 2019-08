Lukaku alla Juve bloccato da Dybala: pessimismo bianconero

La Juventus comincia ad essere pessimista sul fatto che Dybala accetti lo United. Il suo agente Antun chiede anche 15 milioni di commissione.

Soltanto qualche giorno fa lo scambio tra Lukaku e Dybala sembrava un affare quasi fatto, con e felici dell'operazione messa in piedi. E invece, più passano i giorni e più la buona riuscita dell'operazione si allontana. Ci sono almeno un paio di ostacoli che stanno bloccando la trattativa e, ovviamente, riguardano Dybala.

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', i giorni stanno passando troppo in fretta senza che Dybala si sia espresso sul trasferimento. Non è stato mai convinto del tutto e, ritardando la risposta, fa capire che non è cambiato niente rispetto all'inizio. Anzi, dalla Juventus filtra pessimismo su questa situazione.

C'è poi un altro problema non da poco. Le commissioni chieste dall'agente di Dybala, ovvero Jorge Antun. Secondo fonti inglesi, la richiesta di 15 milioni di euro da parte del procuratore ha irrigidito il Manchester United. In ballo ci sarebbe anche la questione dei diritti d'immagine della Joya.

Ultima cosa, ma non in ordine di importanza, Dybala non ha mai dimostrato felicità all'eventualità di rinunciare alla per approdare allo United. Ma, se proprio dorà farlo, vuole uno stipendio quasi fuori mercato.

Il giocatore argentino ha chiesto 10 milioni di euro più bonus, per un totale di 13-14 milioni all'anno (quasi il doppio di quanto prende alla ), il Manchester United è fermo a 8,5 milioni. Insomma, rispetto a qualche giorno fa la trattativa è senza dubbio in salita.

Infine, non è reale l'inserimento del per il belga e nemmeno un presunto rilancio dell' . Al momento la Juventus non ha rivali: si potrebbero riaprire trattative con altre squadre per Lukaku solo se dovesse saltare del tutto quella con la Vecchia Signora.