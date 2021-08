L'Inter piazza il colpo: è ufficiale l'arrivo di Dumfries

Il club nerazzurro regala un rinforzo sulla corsia di destra Simone Inzaghi. L'esterno olandese saluta il PSV Eindhoven dopo tre stagioni.

L'Inter ha finalmente il suo rinforzo sulla fascia destra: è ufficiale l'arrivo di Denzel Dumfries. L'esterno olandese sbarca in Serie A per vestirsi di nerazzurro dopo tre stagioni spese in Eredivisie alla corte del PSV Eindhoven.

Dopo la cessione di Achraf Hakimi al PSG, il club meneghino necessitava di un nuovo tassello sul binario di destra per completare la batteria su quel lato insieme al confermato Matteo Darmian.

Una lacuna che Giuseppe Marotta non ha esitato a colmare affondando il colpo sul laterale che si è reso protagonista a Euro 2020 con la casacca dell'Olanda.

Da questa stagione ne vestirà anche una nerazzurra: la sua avventura all'Inter può ufficialmente iniziare.

L'Inter ha messo sul piatto 12 milioni e mezzo per portarlo in Italia: contratto quadriennale fino al 2025.