L'Inter insiste per Chong: incontro con l'agente

L'Inter muove passi in avanti per Tahith Chong, stellina del Man United in scadenza a giugno: summit col procuratore del classe '99.

Tahith Chong concretamente nei radar dell'. I nerazzurri incontrano l'agente della stellina di proprietà del Manchester United, in scadenza di contratto a giugno.

Come fa sapere 'Sky', il duo Ausilio-Marotta muove passi in avanti per provare a strappare Chong alla concorrenza ed assicurarsi un profilo di sicuro avvenire a costo zero.

Non è un caso se l'Inter, in giornata, ha incontrato il procuratore dell'esterno offensivo olandese classe '99: il vertice con Mohamed Sinouh, fa il paio con quello andato in scena una settimana fa.

Chong di recente aveva catturato anche l'interesse della , ma l'italiana maggiormente interessata al ragazzo pare essere l'Inter.