Linetty al Torino, accordo raggiunto: il polacco ritroverà Giampaolo

Torino e Sampdoria hanno raggiunto un'intesa per il trasferimento di Karol Linetty ai granata. Operazione da 7 milioni e mezzo più bonus.

Marco Giampaolo ce l'ha fatta: dopo Ricardo Rodriguez, ufficializzato nei giorni scorsi, e magari in attesa di Lucas Biglia, il sta per mettergli a disposizione anche Karol Linetty, suo pupillo dai tempi della e, ora, in procinto di riabbracciarlo con la maglia granata.

Dopo giorni e giorni di trattative tra i due club, secondo 'Sky Sport' l'accordo è stato raggiunto. Linetty diventerà presto un giocatore del Torino. Operazione in chiusura per un trasferimento a titolo definitivo: 7 milioni e mezzo più bonus, per un possibile totale di 9 milioni, è la cifra che pioverà nelle casse del club blucerchiato.

Accontentata dunque la richiesta di Giampaolo, che sin dai primi giorni in carica al Torino aveva inserito Linetty nella lista delle priorità. Sulla mezzala polacca c'era anche la , ma alla fine i granata hanno avuto la meglio.

In attesa che arrivi l'ufficialità, Linetty lascia così la Sampdoria dopo quattro stagioni giocate praticamente sempre da titolare. Nell'ultima annata in Liguria ha messo assieme 28 presenze, realizzando 4 reti.